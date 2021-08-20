***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.08.2021 15:56
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTA2122 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 109.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,16
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA2122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,92581
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2021
Kayıt Tarihi 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 109.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli 130 gün vadeli, iskontolu finansman bonosunun satışı ve takas işlemi 20.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar
TRFAKFTA2122 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50 yıllık bileşik faiz oranı %24,16 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959679
BIST