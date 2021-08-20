***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTA2122 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 109.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2021Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,16Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTA2122Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,92581Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.12.2021Kayıt Tarihi 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 109.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli 130 gün vadeli, iskontolu finansman bonosunun satışı ve takas işlemi 20.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ek AçıklamalarTRFAKFTA2122 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50 yıllık bileşik faiz oranı %24,16 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959679BIST