***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT92118 ISIN 9.Kupon ve Anapara ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6466Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT92118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,6466 164.660 Evet2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7908 179.080 Evet3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,9005 190.050 Evet4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,8417 184.170 Evet5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,9815 198.150 Evet6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,859 185.900 Evet7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 2,0384 203.840 Evet8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 1,96888 196.880 Evet9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 1,9709 197.090 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 10.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonomuzun 9. kupon ve anapara ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961697BIST