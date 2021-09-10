***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTA22214 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 109.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2022Vade (Gün Sayısı) 167Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT22214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 0,90666Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2022Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 18.000.000-TL nominal tutarlı, 167 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Eylül 2021, itfa tarihi 24 Şubat 2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963222BIST