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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.09.2021 16:36



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFTA22214 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 109.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 167
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT22214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 0,90666
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2022
Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.000.000-TL nominal tutarlı, 167 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Eylül 2021, itfa tarihi 24 Şubat 2022 'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963222


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TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
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Altın Gr. 487 487 0,26  
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Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
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