***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTA2114 ISIN 10.Kupon Ödemesi ve 11.Kupon Faiz Oranı AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 360Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTA2114Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödeme