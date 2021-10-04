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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2021 15:35



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFTA2114 ISIN 10.Kupon Ödemesi ve 11.Kupon Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 360
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA2114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödeme
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FORMT 1,43 74.276.751 % 10,00  
MAREN 10,05 889.672.262 % 9,96  
AGYO 3,09 2.624.152 % 9,96  
NUGYO 10,28 12.117.979 % 9,95  
GARFA 14,15 2.459.478 % 9,95  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 8,8669 8,8698 % 0,16  
Euro 10,3088 10,3140 % 0,44  
Sterlin 12,0235 12,0838 % 0,54  
Frank 9,5625 9,6201 % 0,89  
Riyal 2,3567 2,3686 % 0,12  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 8,64  
Altın Gr. 503 503 1,77  
Cumhuriyet 3.305 3.355 -9,00  
Tam 3.292 3.374 -4,20  
Yarım 1.591 1.632 -2,03  
Çeyrek 798 816 -1,02  
Gümüş.Ons 22,64 22,66 0,11  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,01  
B. Petrol 81,79 81,79 2,51  
Seans Raporu 18:00
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