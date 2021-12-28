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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2021 17:34
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFTA2122 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 109.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,16
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA2122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,92581
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2021
Kayıt Tarihi 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFAKFTA2122 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986703


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RODRG 19,36 6.419.827 % 10,00  
YEOTK 58,35 128.375.246 % 9,99  
EDATA 19,82 16.506.724 % 9,99  
HEDEF 6,28 86.917.010 % 9,98  
PRKAB 48,92 12.870.901 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,8723 11,8827 % 0,52  
Euro 13,4076 13,4726 % 0,64  
Sterlin 15,8415 15,9210 % 2,17  
Frank 12,8398 12,9171 % 2,22  
Riyal 3,1393 3,1550 % 2,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 687 687 12,89  
Cumhuriyet 4.652 4.722 212,00  
Tam 4.625 4.747 204,38  
Yarım 2.236 2.296 98,86  
Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
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