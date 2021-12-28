***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT32221 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 109.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 11.685.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT32221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.685.000İhraç Fiyatı 0,94133Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.03.2022Kayıt Tarihi 28.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.685.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 11.685.000-TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Aralık 2021, itfa tarihi 29 Mart 2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986718BIST