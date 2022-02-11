***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT52211 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 109.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 10.320.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT52211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.320.000İhraç Fiyatı 0,93946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.320.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 10.320.000-TL nominal tutarlı, 96 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 10 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 11 Şubat 2022, itfa tarihi 18 Mayıs 2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001124BIST