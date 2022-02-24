***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT22214 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 109.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2022Vade (Gün Sayısı) 167Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT22214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 0,90666Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2022Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFAKFT22214 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004087BIST