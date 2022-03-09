***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 17:23
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFT62210 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.559.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.559.000
İhraç Fiyatı 0,94122
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.559.000-TL nominal tutarlı, 97 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08/03/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 09/03/2022, itfa tarihi 14/06/2022 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008735
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