***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT62228 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 18.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT62228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.500.000İhraç Fiyatı 0,95755Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 18.500.000-TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23/03/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 24/03/2022, itfa tarihi 02/06/2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012659BIST