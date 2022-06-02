Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.06.2022 15:27
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT62228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.500.000
İhraç Fiyatı 0,95775
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2022
Kayıt Tarihi 01.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Derecelendirme Hiz. A.Ş. TR BBB Durağan 16.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFAKFT62228 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034227


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:482.589
Değişim :  0,80% |  20,49
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 95.897.343 % 10,00  
YUNSA 31,24 27.198.412 % 10,00  
MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.457.287 % 9,98  
HEDEF 6,30 20.375.237 % 9,95  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Dolar 16,4703 16,4803 % 0,54  
Euro 17,6755 17,7377 % 1,38  
Sterlin 20,5930 20,6963 % 0,92  
Frank 17,0911 17,1940 % 0,83  
Riyal 4,3796 4,4015 % 0,50  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 18,21  
Altın Gr. 987 988 14,41  
Cumhuriyet 6.542 6.641 52,00  
Tam 6.522 6.687 66,48  
Yarım 3.152 3.235 32,15  
Çeyrek 1.581 1.617 16,08  
Gümüş.Ons 22,14 22,17 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,22  
B. Petrol 117 117 0,42  
Seans Raporu 16:46
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru