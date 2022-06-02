***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2022 17:05
Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.000.000-TL nominal tutarlı, 104 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 02/06/2022, itfa tarihi 14/09/2022 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034308
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0928
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2736
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7696
En Düşük
17,4621
18:05988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,76
|Açılış
|: 988,98
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,47
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4651
|16,4820
|% 0,55
|
|Euro
|17,7134
|17,7576
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,6142
|20,7175
|% 1,03
|
|Frank
|17,1061
|17,2092
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3785
|4,4005
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|989
|990
|16,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
Seans Raporu
18:05
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