***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 15.000.000-TL nominal tutarlı, 104 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 02/06/2022, itfa tarihi 14/09/2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034308BIST