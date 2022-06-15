***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT92225 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın Tamamlanmasıİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 10.100.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT92225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.100.000İhraç Fiyatı 0,93518Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.09.2022Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş TR BBB Durağan 16.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 10.100.000-TL nominal tutarlı, 92 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14/06/2022, itfa tarihi 14/09/2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037349BIST