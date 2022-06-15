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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2022 10:29
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT92225 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT92225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.100.000
İhraç Fiyatı 0,93518
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2022
Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş TR BBB Durağan 16.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.100.000-TL nominal tutarlı, 92 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14/06/2022, itfa tarihi 14/09/2022 'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037349


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.124.461 % 9,93  
PAPIL 15,06 53.384.108 % 9,13  
RTALB 15,95 57.495.474 % 7,84  
GLRYH 3,26 21.680.149 % 6,89  
MEGAP 6,92 26.231.891 % 6,63  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 17,2576 17,2737 % 0,05  
Euro 18,0715 18,0985 % 0,50  
Sterlin 20,7195 20,8234 % 0,30  
Frank 17,2302 17,3340 % 0,33  
Riyal 4,5881 4,6111 % -0,02  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 11,91  
Altın Gr. 1.011 1.011 6,84  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.716 6.820 32,00  
Yarım 3.297 3.336 16,00  
Çeyrek 1.652 1.667 7,00  
Gümüş.Ons 21,27 21,29 0,23  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,13  
B. Petrol 121 121 -0,11  
Seans Raporu 10:44
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