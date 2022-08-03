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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2022 17:11
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT782218 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 16.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT82218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.08.2022
Kayıt Tarihi 02.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLAR ARASI DERECELENDİRME HİZM.A.Ş TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFAKFT82218 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051540


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YEOTK 21,92 128.746.294 % 10,01  
BEYAZ 11,88 53.437.112 % 10,00  
GLBMD 9,35 16.983.531 % 10,00  
ULUUN 22,66 395.932.020 % 10,00  
EMNIS 34,12 892.946 % 9,99  
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Sterlin 21,7741 21,8833 % 0,12  
Frank 18,6082 18,7203 % -0,28  
Riyal 4,7641 4,7880 % 0,10  
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Altın Ons 1.762 1.762 1,31  
Altın Gr. 1.019 1.019 3,14  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.819 6.901 45,00  
Yarım 3.323 3.374 22,00  
Çeyrek 1.666 1.686 11,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,00 0,02  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,03  
B. Petrol 96,68 96,68 -3,86  
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