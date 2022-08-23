***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT82226 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme içermemektedir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 18.600.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.08.2022Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,25Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,60Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT82226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.600.000İhraç Fiyatı 0,94122Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.08.2022Kayıt Tarihi 22.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.600.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZM. A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFAKFT82226 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057802BIST