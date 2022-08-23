***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.08.2022 16:55
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFT82226 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme içermemektedir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.600.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,25
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,60
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT82226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.600.000
İhraç Fiyatı 0,94122
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.08.2022
Kayıt Tarihi 22.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZM. A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFAKFT82226 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057802
BIST