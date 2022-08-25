***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTK2237 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.11.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,02Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,10Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTK2237Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 25.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,92574Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.11.2022Kayıt Tarihi 28.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetlerİ A..Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 10.000.000-TL nominal tutarlı, 96 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24/08/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 25/08/2022, itfa tarihi 29/11/2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058341BIST