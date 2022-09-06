***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.09.2022 21:44
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTA2213 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 21.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş merkezi kayıt kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,13
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,62
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,91631
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2022
Kayıt Tarihi 27.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetlerİ A..Ş TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.000.000-TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 05/09/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 06/09/2022, itfa tarihi 28/12/2022 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060804
BIST