***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT92217 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme içermemektedirYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 104Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,69Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,71Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT92217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 02.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,92856Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.09.2022Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFAKFT92217 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063096BIST