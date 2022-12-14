***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2022 16:56
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.600.000-TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14/12/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14/12/2022, itfa tarihi 05/04/2023 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087170
BIST
17:175.176
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -80,61
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:1718,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:1719,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:171.084,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.084,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BRYAT
|1.313,40
|295.041.491
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.416.913
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,10
|105.255.980
|% -7,33
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.346.077
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,82
|14.796.285.911
|% 0,00
|
|ASELS
|57,30
|7.849.209.090
|% -3,45
|
|THYAO
|141,00
|7.409.817.543
|% -2,08
|
|AKBNK
|17,73
|5.768.670.271
|% 1,55
|
|VAKBN
|11,09
|5.542.683.259
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,82
|14.796.285.911
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,07
|5.015.081.013
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,80
|1.672.848.834
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,09
|5.542.683.259
|% 5,12
|
|YKBNK
|11,61
|4.868.879.269
|% 0,52
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6397
|18,6433
|% 0,00
|
|Euro
|19,8206
|19,8408
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9725
|23,0877
|% -0,01
|
|Frank
|20,0362
|20,1569
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,05
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,38
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.282
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.526
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,20
|