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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.12.2022 16:56
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR BBB DURAĞAN 16.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.600.000-TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14/12/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14/12/2022, itfa tarihi 05/04/2023 'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087170


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