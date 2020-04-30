***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
30.04.2020 16:28
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Mevcut Sermaye (TL)
34000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
16000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 47,05
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinde belirtilen sermaye tutarının, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanarak 16.000.000.TL (OnaltımilyonTL) artırılarak, 34.000.000.TL (OtuzdörtmilyonTL)'den 50.000.000.TL (EllimilyonTL)'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımının temini için alınması gereken (BDDK ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü) yasal izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının yapılacak olan 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841717
BIST