***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Oğuzhan TANYERİ Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 02125273131-1200 oguzhantanyeri@akfactoring.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207016Nuray KAVUŞ Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı 02125273131 nuraykavus@akfactoring.com.trUğur DEMİRKILIÇ Mali ve İdari İşler Yönetmeni 02125273131 ugurdemirkilic@akfactoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Altınhas Holding A.Ş 42499800 TRY 84,9988İnan ALTINBAŞ 50 TRY 0,0003Hüseyin ALTINBAŞ 50 TRY 0,0003Final Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş. 50 TRY 0,0003Altınhas Gayrimenkul A.Ş. 50 TRY 0,0003Birikim Varlık Yönetim A.Ş 7500000 TRY 15,00TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003AYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye DeğilANIL OSMAN YÜRÜT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilERSİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.09.2020 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876132BIST