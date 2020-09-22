***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2020 11:34
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Oğuzhan TANYERİ Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 02125273131-1200 oguzhantanyeri@akfactoring.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207016
Nuray KAVUŞ Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı 02125273131 nuraykavus@akfactoring.com.tr
Uğur DEMİRKILIÇ Mali ve İdari İşler Yönetmeni 02125273131 ugurdemirkilic@akfactoring.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Altınhas Holding A.Ş 42499800 TRY 84,9988
İnan ALTINBAŞ 50 TRY 0,0003
Hüseyin ALTINBAŞ 50 TRY 0,0003
Final Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş. 50 TRY 0,0003
Altınhas Gayrimenkul A.Ş. 50 TRY 0,0003
Birikim Varlık Yönetim A.Ş 7500000 TRY 15,00
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003
AYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye Değil
ANIL OSMAN YÜRÜT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
ERSİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.09.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876132
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