***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2021 13:34
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003
AYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye Değil
ERSİN KAPLAN Finans Sektörü Profesyoneli 18.09.2020 İcrada Görevli Değil
ALİ YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.12.2020 İcrada Görevli Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYHAN ŞAHİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
ERSİN KAPLAN Y.K Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907442
BIST
14:101.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:107,1215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0430
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:108,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0750
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:10414,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,20
|Açılış
|: 414,88
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:08
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|186.633.193
|% 9,99
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.312.852
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|TSGYO
|6,55
|10.246.517
|% -4,93
|
|BTCIM
|9,79
|11.627.167
|% -4,77
|
|SEKUR
|32,44
|14.688.147
|% -4,59
|
|SISE
|7,79
|1.135.817.461
|% 2,50
|
|KARSN
|5,30
|971.081.225
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,09
|856.719.060
|% 3,05
|
|GARAN
|10,08
|730.244.464
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,50
|663.019.457
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|663.019.457
|% -0,79
|
|KARSN
|5,30
|971.081.225
|% 3,31
|
|PEGYO
|2,56
|422.617.744
|% -1,92
|
|SISE
|7,79
|1.135.817.461
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,09
|856.719.060
|% 3,05
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1186
|7,1224
|% -0,59
|
|Euro
|8,5459
|8,5507
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6410
|9,6893
|% -0,94
|
|Frank
|7,8627
|7,9100
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8929
|1,9024
|% -0,51
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-21,07
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,43
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.797
|-57,00
|
|Tam
|2.742
|2.811
|-57,67
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|-27,89
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,95
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,83
|58,83
|0,14
|
Seans Raporu
14:08
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14:23FRIGO
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14:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, INVEO