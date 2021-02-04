Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.02.2021 13:34



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003
AYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye Değil
ERSİN KAPLAN Finans Sektörü Profesyoneli 18.09.2020 İcrada Görevli Değil
ALİ YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.12.2020 İcrada Görevli Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYHAN ŞAHİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
ERSİN KAPLAN Y.K Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907442


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:101.542
Değişim :  0,52% |  8,03
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.534  
En Yüksek
1.545 En Düşük
1.534
BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 78,65 1.039.517 % 10,00  
AYCES 79,20 2.555.971 % 10,00  
VERUS 64,40 186.633.193 % 9,99  
EMNIS 38,52 968.351 % 9,99  
ARMDA 72,75 10.312.852 % 9,98  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Dolar 7,1186 7,1224 % -0,59  
Euro 8,5459 8,5507 % -0,87  
Sterlin 9,6410 9,6893 % -0,94  
Frank 7,8627 7,9100 % -0,87  
Riyal 1,8929 1,9024 % -0,51  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -21,07  
Altın Gr. 415 415 -7,43  
Cumhuriyet 2.756 2.797 -57,00  
Tam 2.742 2.811 -57,67  
Yarım 1.325 1.360 -27,89  
Çeyrek 665 680 -13,95  
Gümüş.Ons 26,36 26,39 -0,45  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,13  
B. Petrol 58,83 58,83 0,14  
Seans Raporu 14:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru