***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Oğuzhan TANYERİ Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 02125273131-1200 oguzhantanyeri@akfactoring.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207016Alkan AKKOYUN Genel Müdür Yard. 02125273131 alkanakkoyun@akfactoring.com.trUğur DEMİRKILIÇ Mali ve İdari İşler Yönetmeni 02125273131 ugurdemirkilic@akfactoring.com.trÖzlem ÖZKAN Mali ve İdari İşler Yetkili 212 527 31 31 ozlemozkan@akfactoring.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942637BIST