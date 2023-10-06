***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAlkan AKKOYUN Genel Müdür Yard. 02125273131 alkanakkoyun@akfactoring.com.trUğur DEMİRKILIÇ Mali ve İdari İşler Müdür Yard. 02125273131 ugurdemirkilic@akfactoring.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBirikim Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi 56000000 2176544 TRY 3,89 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201113BIST