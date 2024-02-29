***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAlkan AKKOYUN Genel Müdür Yard. 02125273131 alkanakkoyun@akfactoring.com.trUğur DEMİRKILIÇ Mali ve İdari İşler Müdürü 02125273131 ugurdemirkilic@akfactoring.com.trDuygu KILIÇ Mali ve İdari İşler Yetkilisi 02125273131 duygukilic@akfactoring.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253069BIST