***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2024 11:24
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260135
BIST
'
13:558.888
En Düşük
|Değişim
|: 1,95%
|| 170,30
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5532,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0636
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5535,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0855
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:552.239,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.239,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:55
|SKYLP
|154,20
|69.555.630
|% 9,99
|
|IZINV
|64,00
|32.438.232
|% 9,97
|
|PAPIL
|122,40
|151.297.436
|% 9,97
|
|MIATK
|71,20
|1.488.614.101
|% 9,96
|
|OBASE
|55,80
|43.300.290
|% 9,95
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|AKFYE
|26,52
|576.361.319
|% -7,34
|
|PATEK
|152,00
|646.959.960
|% -3,37
|
|ATAKP
|48,46
|87.379.654
|% -3,27
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|REEDR
|59,45
|1.687.901.211
|% 6,64
|
|ASTOR
|98,05
|1.598.412.613
|% -1,01
|
|MIATK
|71,20
|1.488.614.101
|% 9,96
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|QUAGR
|4,02
|198.566.862
|% 3,08
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|REEDR
|59,45
|1.687.901.211
|% 6,64
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3404
|32,3439
|% 0,20
|
|Euro
|35,0872
|35,0972
|% -0,24
|
|Sterlin
|42,0875
|42,2985
|% -0,30
|
|Frank
|37,3074
|37,4944
|% -0,14
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|901,85
|903,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,57
|1.004,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,70
|86,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,41
|2.154,70
|% 0,66
|