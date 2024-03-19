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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2024 11:24
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260135


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:558.888
Değişim :  1,95% |  170,30
Açılış :  8.702  
Önceki Kapanış :  8.718  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKYLP 154,20 69.555.630 % 9,99  
IZINV 64,00 32.438.232 % 9,97  
PAPIL 122,40 151.297.436 % 9,97  
MIATK 71,20 1.488.614.101 % 9,96  
OBASE 55,80 43.300.290 % 9,95  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 32,3404 32,3439 % 0,20  
Euro 35,0872 35,0972 % -0,24  
Sterlin 42,0875 42,2985 % -0,30  
Frank 37,3074 37,4944 % -0,14  
Riyal 8,8488 8,8931 % 0,06  
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13:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,96 % 0,66  
Platin 901,85 903,89 % 0,66  
Paladyum 1.000,57 1.004,35 % 0,66  
Brent Pet. 86,70 86,70 % 0,66  
Altın Ons 2.154,41 2.154,70 % 0,66  
Seans Raporu 13:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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