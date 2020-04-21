***AKSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.04.2020 11:19
***AKSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKSFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKFT72011
Nominal Değer (TL)
12.180.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/04/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
27/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839515
BIST
14:0897.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.015,77
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:086,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9796
En Düşük
6,9352
14:087,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:08375,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,66
|Açılış
|: 375,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.470.781
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.906.977
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.872.761
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.480.478
|% 9,93
|
|BALAT
|2,66
|531.484
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,68
|373.108.236
|% 4,35
|
|GARAN
|8,25
|360.214.093
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,35
|349.240.058
|% 1,21
|
|THYAO
|10,48
|344.079.138
|% -1,50
|
|GSRAY
|2,50
|199.395.446
|% 8,23
|
|ODAS
|1,68
|373.108.236
|% 4,35
|
|ISFIN
|3,35
|349.240.058
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,50
|199.395.446
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,35
|141.837.856
|% 3,52
|
|KRDMD
|2,21
|130.811.225
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5698
|8,6128
|% -0,36
|
|Frank
|7,1527
|7,1958
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.668
|-27,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,10
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,68
|21,68
|-3,89
|
Seans Raporu
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14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, TUPRS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1123, 18 kaybederek (% -1.20 ) 92, 360
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14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, COSMO, TATGD, DENGE, METAL, BALAT, RODRG, SELGD, ARTI, EGCYO
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