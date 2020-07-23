***AKSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.07.2020 16:07
***AKSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKSFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AK FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKFTK2013
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
125
İtfa Tarihi
25/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861392
BIST
17:23118.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 879,47
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:236,8503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:237,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:23414,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,68
|Açılış
|: 414,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.297.105
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.791.151
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.618
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.661
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|116.773.902
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,66
|20.500.706
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,70
|1.695.925.557
|% 2,85
|
|THYAO
|11,85
|1.007.252.996
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,33
|1.001.107.544
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,20
|957.135.115
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,11
|695.118.916
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,33
|1.001.107.544
|% -1,68
|
|ODAS
|2,80
|687.430.157
|% 3,70
|
|ISFIN
|4,20
|957.135.115
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,11
|695.118.916
|% -0,32
|
|IHLGM
|1,74
|292.943.166
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6791
|8,7227
|% -0,24
|
|Frank
|7,3624
|7,4068
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|9,41
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.719
|21,40
|
|Tam
|2.778
|2.790
|21,90
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|10,80
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,40
|
Seans Raporu
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