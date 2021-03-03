***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.03.2021 16:18
***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating) arasında 03 Mart 2021 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme raporu en geç 17 Mart 2021 tarihine kadar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914833
BIST
16:181.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:187,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4175
En Düşük
7,2936
16:188,9327
En Yüksek
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|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,8950
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9433
En Düşük
8,8181
16:18407,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 407,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:18
|INDES
|27,72
|296.238.129
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|57.349.669
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.447.871
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|39.079.035
|% -6,61
|
|THYAO
|14,93
|2.456.538.339
|% 0,81
|
|KRDMD
|7,15
|1.587.805.643
|% 4,69
|
|PETKM
|5,68
|1.574.502.462
|% 2,53
|
|GARAN
|9,27
|1.363.614.382
|% 0,76
|
|SISE
|7,72
|1.056.351.434
|% -0,13
|
|PETKM
|5,68
|1.574.502.462
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,15
|1.587.805.643
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,44
|512.545.588
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,40
|248.998.058
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,31
|570.924.533
|% 2,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4049
|7,4090
|% 0,66
|
|Euro
|8,9269
|8,9327
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3076
|10,3592
|% 0,60
|
|Frank
|8,0410
|8,0895
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% 0,70
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-22,49
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-5,57
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-2,69
|
|Çeyrek
|654
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,69
|