***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKSFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Faktoring A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating) arasında 03 Mart 2021 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme raporu en geç 17 Mart 2021 tarihine kadar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914833BIST