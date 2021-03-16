***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.03.2021 17:26
***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918487
BIST
17:211.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:217,4873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:218,9214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0669
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9152
17:21418,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,94
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ULAS
|5,17
|10.722.037
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.279.970
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.493.777
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.064.922.311
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.887.340
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,60
|76.104.935
|% -6,75
|
|LINK
|44,92
|51.325.782
|% -6,65
|
|GRNYO
|3,40
|15.302.687
|% -6,59
|
|LIDFA
|4,01
|25.890.297
|% -6,53
|
|GARAN
|8,90
|1.301.457.167
|% 2,06
|
|KOZAL
|126,20
|1.244.111.889
|% 2,19
|
|OTKAR
|442,50
|1.160.703.863
|% 1,49
|
|FROTO
|208,40
|1.064.922.311
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,31
|762.181.518
|% 9,11
|
|GSRAY
|4,31
|762.181.518
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,26
|400.122.452
|% 1,35
|
|GARAN
|8,90
|1.301.457.167
|% 2,06
|
|TSKB
|1,72
|185.878.013
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,76
|744.840.021
|% 2,24
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4834
|7,4873
|% -0,60
|
|Euro
|8,9118
|8,9214
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,3940
|10,4461
|% -0,47
|
|Frank
|8,0730
|8,1216
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9952
|2,0052
|% -0,37
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|8,22
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|-17,39
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-8,41
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|