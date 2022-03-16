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***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.03.2022 12:28
***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Faktoring A.Ş.'nin  Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010804


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YEOTK 57,05 11.561.557 % 9,92  
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Altın Ons 1.923 1.923 5,19  
Altın Gr. 909 909 3,35  
Cumhuriyet 6.019 6.109 48,00  
Tam 5.989 6.141 40,89  
Yarım 2.895 2.970 19,78  
Çeyrek 1.452 1.485 9,89  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,06  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 -0,01  
B. Petrol 101 101 1,36  
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