***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.03.2022 12:28
***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010804
BIST
13:082.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
13:0814,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
13:0816,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0678
|Açılış
|: 16,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
13:08908,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,76
|Açılış
|: 908,83
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKENT
|436,90
|3.719.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.586.823
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.561.557
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.188.659
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,54
|28.396.164
|% 8,74
|
|ORCAY
|23,10
|28.671.113
|% -9,98
|
|ORMA
|26,60
|148.878
|% -7,89
|
|PENTA
|316,20
|43.410.917
|% -5,56
|
|ATSYH
|14,40
|1.511.277
|% -4,64
|
|FENER
|27,08
|49.645.431
|% -3,01
|
|THYAO
|27,78
|2.386.067.216
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,55
|977.801.952
|% 0,83
|
|FROTO
|282,70
|668.357.049
|% 3,48
|
|EREGL
|34,48
|540.745.245
|% 0,76
|
|AKBNK
|7,25
|447.972.905
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,23
|297.875.933
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,85
|368.182.876
|% 0,79
|
|THYAO
|27,78
|2.386.067.216
|% 0,43
|
|ODAS
|1,60
|132.213.003
|% 2,56
|
|KRDMD
|14,55
|977.801.952
|% 0,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6672
|14,6900
|% -0,06
|
|Euro
|16,1416
|16,1698
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,1393
|19,2353
|% 0,17
|
|Frank
|15,5733
|15,6671
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,06
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|5,19
|
|Altın Gr.
|909
|909
|3,35
|
|Cumhuriyet
|6.019
|6.109
|48,00
|
|Tam
|5.989
|6.141
|40,89
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|19,78
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|9,89
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,36
|
Seans Raporu
13:06
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866