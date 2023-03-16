***AKSFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.03.2023 09:45
***AKSFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125401
BIST
13:055.213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 91,14
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0519,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0520,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:051.173,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.174,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MARKA
|11,77
|13.167.620
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.046.472
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|307.168.949
|% 9,97
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|ULUUN
|29,32
|112.031.446
|% 8,11
|
|MMCAS
|4,18
|404.482
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,38
|20.765.654
|% -7,03
|
|PENTA
|24,10
|355.559.446
|% -5,71
|
|RODRG
|67,20
|21.004.526
|% -4,00
|
|TLMAN
|57,70
|12.524.414
|% -3,19
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|THYAO
|132,90
|1.430.767.120
|% 1,53
|
|YKBNK
|11,34
|1.127.962.094
|% 1,98
|
|TUPRS
|567,50
|1.102.398.996
|% 0,11
|
|OYAKC
|42,02
|1.015.398.628
|% 1,55
|
|YKBNK
|11,34
|1.127.962.094
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|488.497.337
|% 0,97
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|ADESE
|1,56
|75.071.836
|% 1,96
|
|ODAS
|7,27
|234.546.024
|% 1,68
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9968
|19,0017
|% 0,05
|
|Euro
|20,1848
|20,1966
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,8729
|22,9876
|% 0,20
|
|Frank
|20,4072
|20,5301
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0431
|5,0684
|% 0,04
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.907
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.895
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|