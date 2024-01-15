***AKSFA* *TRKNT* *A1CAP* *AKMEN* *ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.01.2024 18:03
***AKSFA******TRKNT******A1CAP******AKMEN******ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [A1CAP, TRKNT, AKSFA, AKMEN, ZORLF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP52412 100.000.000 15.01.2024 14.05.2024 17.01.2024
- Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. TRKNT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTURK42413 50.000.000 15.01.2024 17.04.2024 17.01.2024
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT72417 50.000.000 15.01.2024 12.07.2024 17.01.2024
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM52415 485.800.000 15.01.2024 03.05.2024 17.01.2024
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF72410 35.000.000 15.01.2024 01.07.2024 17.01.2024
İlgili Şirketler [A1CAP, TRKNT, AKSFA, AKMEN, ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240395
BIST