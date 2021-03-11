***AKSGY* *AIH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.03.2021 09:09
***AKSGY******AIH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917175
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
0
En Düşük
0
18:057,4689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4575
18:058,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,9108
18:05417,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 418,04
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
415,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4817
|7,4865
|% -0,24
|
|Euro
|8,9328
|8,9444
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4135
|10,4658
|% 0,04
|
|Frank
|8,0239
|8,0722
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|8,04
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN