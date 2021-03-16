***AKSGY* *AIH* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.03.2021 09:13
***AKSGY******AIH******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, KATMR]
İlgili Fonlar [AIH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918367
BIST
10:291.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:297,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:298,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:29418,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,37
|Açılış
|: 418,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:27
|SANKO
|14,53
|32.963.425
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.325.522
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|POLTK
|317,70
|5.769.517
|% -4,85
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|GRNYO
|3,50
|4.915.640
|% -3,85
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|LOGO
|176,10
|181.704.009
|% 8,64
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|OTKAR
|451,20
|158.976.462
|% 3,49
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,40
|112.197.468
|% 7,14
|
|YKBNK
|2,70
|55.891.371
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|36.747.606
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5348
|7,5382
|% 0,07
|
|Euro
|8,9847
|8,9908
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3883
|10,4404
|% -0,52
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0026
|2,0127
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
|