***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.03.2022 18:29
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007009
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0468
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05875,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,38
|Açılış
|: 875,65
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.663.017
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0964
|14,1177
|% 0,20
|
|Euro
|15,5913
|15,6658
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,7815
|18,8757
|% -0,21
|
|Frank
|15,2850
|15,3770
|% 0,25
|
|Riyal
|3,7485
|3,7673
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,96
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,81
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY