***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 15:37
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2023 - 06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2023
Tescil Tarihi
12.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023 - 10810
Açıklamalar
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 12.04.2023 tarihli 10810 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137595
BIST
16:045.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,80
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0419,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0421,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1659
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:041.270,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,03
|Açılış
|: 1.270,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:02
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|121.922.546
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|GEREL
|16,65
|59.701.723
|% -10,00
|
|ONCSM
|101,90
|73.219.637
|% -5,65
|
|KZBGY
|20,56
|234.633.173
|% -5,34
|
|THYAO
|136,70
|3.264.876.008
|% 2,47
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|EREGL
|36,48
|2.366.225.264
|% 0,61
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|SISE
|44,90
|1.468.551.112
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,99
|833.912.677
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|ZOREN
|5,05
|392.147.812
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|783.271.422
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3279
|19,3309
|% 0,13
|
|Euro
|21,3612
|21,3777
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,1462
|24,2673
|% 0,44
|
|Frank
|21,6929
|21,8236
|% 1,08
|
|Riyal
|5,1374
|5,1632
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17LIDFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 045, 951 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 65 artarak (% 0.59 ) 5, 716
-
16:15BURCE
Yüzde 9.23 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 204 adet işlem
-
16:14CRFSA
Yüzde 7.49 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 624 adet işlem
-
16:13EDIP
Yüzde 9.08 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 590, 507 adet işlem