***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.06.2023 18:49
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023
Ek Açıklamalar
19.06.2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri çerçevesinde Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimizce, ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 duyuru metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 birleşme sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160581
BIST