***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKarlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023Ek Açıklamalar19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihlerinde kamuya açıkladığımız üzere paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine dair kararı çerçevesinde, Şirketimizce 31.12.2022 tarihli finansallarla 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 30.06.2023 tarihli finansallarla revize edilmek suretiyle 17.10.2023 tarihinde güncellenmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207188BIST