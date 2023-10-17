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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.10.2023 16:23
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023

Ek Açıklamalar
19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihlerinde kamuya açıkladığımız üzere paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine dair kararı çerçevesinde, Şirketimizce 31.12.2022 tarihli finansallarla 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 30.06.2023 tarihli finansallarla revize edilmek suretiyle 17.10.2023 tarihinde güncellenmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207188


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Tam 11.663 11.748 40,00  
Yarım 5.849 5.896 19,00  
Çeyrek 2.916 2.948 10,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,81 0,19  
Gümüş Gr. 20,29 20,32 0,10  
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