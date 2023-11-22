***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.11.2023 20:23
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2023
Ek Açıklamalar
Paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine dair kararı çerçevesinde, Şirketimizce 30.06.2023 tarihli finansallarla 17.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarih ve 69/1502 sayılı karar ile onaylanmıştır.
Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 18/11/2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-45415 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metni, duyuru metni ekleri ve birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesi ekte ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır."
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219466
BIST