***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKarlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2023Ek AçıklamalarPaylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine dair kararı çerçevesinde, Şirketimizce 30.06.2023 tarihli finansallarla 17.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarih ve 69/1502 sayılı karar ile onaylanmıştır.Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 18/11/2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-45415 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metni, duyuru metni ekleri ve birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesi ekte ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır."Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219466BIST