***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 11:27
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Erenköy 378 Ada 25 Parsel'e ilşkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896580
BIST
12:501.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:507,3565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0734
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:509,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0249
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:50456,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,75
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:50
|SEKFK
|7,04
|23.446.217
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|18.720.173
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.460.312
|% 9,99
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.726.881
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|VKING
|8,48
|7.622.021
|% -5,78
|
|KARTN
|90,15
|41.102.231
|% -5,65
|
|KOZAL
|106,30
|933.415.667
|% 9,93
|
|GUBRF
|82,55
|887.558.482
|% -4,07
|
|SISE
|7,45
|717.377.269
|% 1,92
|
|GARAN
|10,46
|678.109.172
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,77
|626.373.213
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,56
|409.823.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,21
|520.301.331
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,16
|510.947.493
|% 2,60
|
|TSKB
|1,83
|286.459.855
|% 2,81
|
|KARSN
|3,48
|421.296.298
|% 7,08
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3536
|7,3565
|% -0,99
|
|Euro
|9,0407
|9,0498
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0236
|10,0739
|% -1,02
|
|Frank
|8,3248
|8,3750
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,33
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|27,76
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|13,42
|
|Çeyrek
|732
|748
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,30
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,90
|