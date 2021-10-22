***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.10.2021 16:21
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 34/1/ğ Maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme & 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
21.10.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 34. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi uyarınca yapılan ve Erenköy 378 Ada 25 Parsel'e ilişkin Yıl Sonu Değerlemesi sıfatına da haiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971983
BIST
17:481.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,39
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:489,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1191
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:4811,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1294
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:48560,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 14,80
|Açılış
|: 560,02
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,04
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MRSHL
|258,60
|16.438.652
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.645.525
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.463.435
|% 9,97
|
|MERIT
|23,78
|37.040.787
|% -9,86
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|FADE
|8,07
|255.480.373
|% -6,16
|
|OLMK
|7,24
|5.337.484
|% -5,97
|
|GARAN
|9,12
|2.971.258.461
|% 1,45
|
|TUPRS
|139,80
|1.053.441.434
|% 2,57
|
|SISE
|8,53
|1.044.414.491
|% 2,03
|
|THYAO
|14,10
|1.031.240.762
|% 0,93
|
|EREGL
|19,29
|936.685.898
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,58
|931.721.290
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|2.971.258.461
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|352.681.174
|% 1,03
|
|SISE
|8,53
|1.044.414.491
|% 2,03
|
|AKBNK
|5,46
|660.084.665
|% 2,63
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6147
|9,6192
|% 1,25
|
|Euro
|11,2035
|11,2092
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 0,88
|
|Frank
|10,4518
|10,5147
|% 1,32
|
|Riyal
|2,5537
|2,5665
|% 1,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
|
Seans Raporu
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