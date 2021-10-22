***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 34/1/ğ Maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme & 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi21.10.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 34. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi uyarınca yapılan ve Erenköy 378 Ada 25 Parsel'e ilişkin Yıl Sonu Değerlemesi sıfatına da haiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971983BIST