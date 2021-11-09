***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme & 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi09.11.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin " Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesinde geçen portföydeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda hazırlanan kira ekspertiz değerlerini gösterir ve Akbatı AVYM'ye ilişkin Yıl Sonu Değerlemesi sıfatına da haiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976297BIST