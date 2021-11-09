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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

09.11.2021 17:08
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme & 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
09.11.2021
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin " Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesinde geçen portföydeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda hazırlanan kira ekspertiz değerlerini gösterir ve Akbatı AVYM'ye ilişkin Yıl Sonu Değerlemesi sıfatına da haiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976297


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