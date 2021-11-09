***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.11.2021 17:08
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme & 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
09.11.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin " Ekspertiz Değerinin Kullanılması " başlıklı 37.maddesinde geçen portföydeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda hazırlanan kira ekspertiz değerlerini gösterir ve Akbatı AVYM'ye ilişkin Yıl Sonu Değerlemesi sıfatına da haiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976297
BIST
17:381.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,38
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:389,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:3811,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0690
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:38571,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,89
|Açılış
|: 571,51
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TSPOR
|6,18
|27.822.366
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,34
|39.812.217
|% 9,60
|
|PRKAB
|30,48
|197.712.334
|% 9,17
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|176.015.615
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|361.092.256
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.470.555
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,16
|105.760.939
|% -9,41
|
|INVEO
|28,70
|16.432.266
|% -9,18
|
|PETKM
|7,22
|4.667.936.417
|% 5,87
|
|THYAO
|18,23
|2.710.156.617
|% 1,00
|
|GARAN
|10,81
|2.677.078.784
|% 0,28
|
|SISE
|9,38
|1.923.098.845
|% 4,57
|
|SASA
|32,06
|1.305.483.603
|% 5,11
|
|PETKM
|7,22
|4.667.936.417
|% 5,87
|
|YKBNK
|3,12
|1.215.474.643
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|505.081.781
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|609.434.278
|% 1,43
|
|GARAN
|10,81
|2.677.078.784
|% 0,28
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7145
|9,7162
|% 0,40
|
|Euro
|11,2844
|11,2914
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1368
|13,2027
|% 0,35
|
|Frank
|10,6028
|10,6666
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5829
|2,5959
|% 0,39
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,02
|
|Altın Gr.
|571
|572
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,66
|
Seans Raporu
17:38
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17:52EGEPO
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17:49
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 13 artarak (% 1.28 ) 1, 436
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17:49
GSRAY, KSTUR, TSPOR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında