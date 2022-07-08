***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.07.2022 13:32
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yarıyıl Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.07.2022
Açıklamalar
Akasya Ofis'e ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044561
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0593
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
17,3277
En Düşük
17,1768
12:3517,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0291
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35969,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,60
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3157
|17,3237
|% 0,32
|
|Euro
|17,5808
|17,5910
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7179
|20,8218
|% 0,17
|
|Frank
|17,6604
|17,7668
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6002
|4,6232
|% 0,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|34,00
|
|Tam
|6.526
|6.620
|34,00
|
|Yarım
|3.194
|3.238
|18,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,14
|