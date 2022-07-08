***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.07.2022 13:32
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yarıyıl Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.07.2022
Açıklamalar
Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel'e ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044563
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6139
En Düşük
17,4369
12:35966,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,53
|Açılış
|: 967,20
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
972,43
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3140
|17,3230
|% 0,32
|
|Euro
|17,5624
|17,5763
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7039
|20,8078
|% 0,10
|
|Frank
|17,6572
|17,7636
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5999
|4,6229
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,89
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|38,00
|
|Tam
|6.516
|6.608
|22,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|12,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,24
|