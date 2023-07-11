***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.07.2023 21:48
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yarıyıl Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.07.2023
Açıklamalar
Erenköy 378 Ada 25 Parsel'e ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170561
BIST
'
18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0150
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1050
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.621,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.621,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0945
|26,1027
|% 0,05
|
|Euro
|28,7106
|28,7408
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,6512
|33,8199
|% 0,58
|
|Frank
|29,5555
|29,7336
|% 0,67
|
|Riyal
|6,9383
|6,9731
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,82
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.450
|10.658
|16,00
|
|Yarım
|5.225
|5.354
|9,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.677
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|1,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:56VANGD
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING