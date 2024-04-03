***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.04.2024 16:05
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
GYO Tebliği Madde 37 kapsamında hazırlanan kira ekspertiz değeri raporu
Rapor Tarihi
29.03.2024
Açıklamalar
GYO Tebliği Madde 37 kapsamında hazırlanan kira ekspertiz değeri raporu ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266360
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0760
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1329
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6825
En Düşük
34,4021
18:052.349,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.347,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9389
|31,9713
|% -0,24
|
|Euro
|34,6068
|34,6993
|% 0,43
|
|Sterlin
|40,2664
|40,4682
|% -0,72
|
|Frank
|35,2393
|35,4159
|% -0,77
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|933,59
|935,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,91
|1.022,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.285,99
|2.286,33
|% 0,66
|