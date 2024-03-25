***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşbu açıklama, Şirketimizin 22.03.2024 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması'nın işbu şablondan da yapılması amacıyla paylaşılmıştır. Yönetim Kurulumuzca, 1) Şirketimizin mevcut 2.000.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline, 2) Tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na sunularak gerekli izinlerin alınmasına ve tadil tasarısının genel kurulun onayına arz edilmesine, 3) İşbu kararın kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir. Bu kapsamda 25.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262144BIST