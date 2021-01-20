***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2020, 15/07/2020AçıklamalarGenel Bilgi Fomu sayfasında yayınlanmak üzere güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 14/07/2020 20/07/2020 101213, 7, 8, 15, 16, 18, 20 28/04/2020 30/04/2020 10069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903490BIST