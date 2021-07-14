***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.07.2021 12:05
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021 - 03.06.2021
Açıklamalar
Genel Bilgi Fomu sayfasında yayınlanmak üzere güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 01/06/2021 01/06/2021 10339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951051
BIST
13:221.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,10
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:228,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:2210,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
13:22503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRTEK
|8,37
|12.591.967
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.057.683
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.601.205
|% 9,88
|
|DITAS
|14,35
|10.404.316
|% 8,38
|
|BLCYT
|18,10
|30.618.368
|% 8,12
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|BANVT
|61,00
|1.488.193
|% -3,48
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|UZERB
|35,62
|40.001
|% -2,94
|
|SASA
|30,08
|977.179.039
|% 6,14
|
|GARAN
|8,47
|596.447.802
|% 0,24
|
|THYAO
|13,15
|366.509.168
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,28
|234.106.862
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,32
|203.394.633
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,01
|110.857.914
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,32
|203.394.633
|% 2,20
|
|GARAN
|8,47
|596.447.802
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,81
|61.768.534
|% 1,12
|
|PETKM
|5,33
|180.651.730
|% 1,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6205
|8,6233
|% 0,05
|
|Euro
|10,1666
|10,1712
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9147
|11,9744
|% 0,37
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2930
|2,3045
|% 0,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|7,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|16,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|17,83
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|8,63
|
|Çeyrek
|804
|822
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|0,04
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|-0,63
|